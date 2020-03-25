Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом в стране

Президент России Владимир Путин в ближайшее время обратиться к россиянам из-за ситуации с коронавирусом нового типа в стране. Сейчас идет последняя подготовка.

Предположительно обращение выйдет в эфир в 15:00 по Москве.

24 марта президент посетил инфекционную больницу в Коммунарке — там лежат пациенты с подозрением на коронавирус. Кроме того, Владимир Путин провел два совещания, посвященных проблемам с COVID-19.

24 марта глава государства должен был посетить Санкт-Петербург, но отменил поездку. Он решил остаться в Москве. Несмотря на это, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что расписание российского лидера на 26 марта не изменилось. В силе остаются все назначенные мероприятия, в том числе — онлайн-саммит G20 по коронавирусу.

По последней информации, в России зафиксировали 658 случаев заражения новым типом инфекции. 410 заболевших обнаружили в Москве. 29 человек смогли справиться с инфекцией — врачи уже выписали их из больниц. Однако еще 122 тысячи россиян сейчас находятся под наблюдением — они могли заразиться коронавирусом.