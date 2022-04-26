Почти 20 километров дорог отремонтируют в Красногорске до конца года

Еще 35 участков дорог отремонтируют в Красногорске до конца года. Это более 17 километров. В программу вошли и места, за которые жители голосовали на «Доброделе».

Всего за 2022 год в Подмосковье отремонтируют не менее 800 участков дорог. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В Красногорске в порядок приведут как региональные, так и муниципальные проезжие части. В этом городском округе, как и в остальных, ремонт пройдет в два этапа.

Сначала — первая волна. Это план ремонта, сформированный с учетом пожеланий жителей. Затем начнется дополнительная программа, которую сейчас разрабатывают.

Ремонтный сезон запланировано завершить к осени Минтранс Подмосковья.

В Красногорске ремонт охватит дороги в деревнях Сабурово, Марьино, Тимошкино, Козино, Желябино, Аристово, Воронки и не только.

Отремонтируют участки в поселках Нахабино, Архангельское, селе Петрово-Дальнее и многих других.

Генеральная уборка проезжих частей в Московской области завершится к 1 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что нужен марш-бросок по уборке дорог после зимы.