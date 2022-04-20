Основной ремонт ям в Подмосковье пройдет в апреле и мае

Более 39 тысяч ям в Подмосковье устранили с начала апреля. За этот месяц и май исправят основное количество дефектов после затяжной зимы.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что за неделю устранили около 18 тысяч ям. Это более 46% всех работ, выполненных с начала апреля.

Сейчас дорожные службы усиленно работают, чтобы к 1 мая привести дороги в норматив Алексей Гержик.

По его словам, сейчас ремонт идет на дорогах в 53 городских округах Подмосковья. Например, в Егорьевске с начала года устранили 415 ям, в Можайске — 547, в Электростали — 706, а в Воскресенске — 3,9 тысячи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что нужен марш-бросок по уборке дорог после зимы.