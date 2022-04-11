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    11 апреля 2022, 18:07

    Генеральная уборка дорог завершится к 1 мая в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Очистку дорог от грязи усилили в Подмосковье. Генеральную уборку завершат к 1 мая. В работе задействовали почти шесть тысяч машин и еще около девяти тысяч человек.

    Генеральная уборка дорог завершится к 1 мая в Подмосковье | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что дорожная служба перешла на весенне-летнее содержание проезжей части.

    В этом сезоне следить за состоянием дорог будут свыше 220 организаций.

    Уже приступили к уборке дорожной сети после зимы. Был определен список первоочередных видов работ и сформирован план для каждого округа

    Алексей Гержик.

    Каждый день качество уборки будут проверять с помощью автоматизированной системы контроля.

    «Завершить мероприятия по уборке запланировали к 1 мая», — сообщил Гержик.

    Генеральная уборка дорог завершится к 1 мая в Подмосковье | Изображение 2

    Он уточнил, что работы включают в себя уборку смета, мойку и покраску остановок, очистку проезжей части, ограждений и тротуаров, ямочный ремонт, нанесение разметки и не только.