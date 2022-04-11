Генеральная уборка дорог завершится к 1 мая в Подмосковье
Очистку дорог от грязи усилили в Подмосковье. Генеральную уборку завершат к 1 мая. В работе задействовали почти шесть тысяч машин и еще около девяти тысяч человек.
Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что дорожная служба перешла на весенне-летнее содержание проезжей части.
В этом сезоне следить за состоянием дорог будут свыше 220 организаций.
Уже приступили к уборке дорожной сети после зимы. Был определен список первоочередных видов работ и сформирован план для каждого округа
Алексей Гержик.
Каждый день качество уборки будут проверять с помощью автоматизированной системы контроля.
«Завершить мероприятия по уборке запланировали к 1 мая», — сообщил Гержик.
Он уточнил, что работы включают в себя уборку смета, мойку и покраску остановок, очистку проезжей части, ограждений и тротуаров, ямочный ремонт, нанесение разметки и не только.