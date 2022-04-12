«Нужен марш-бросок». В Подмосковье увеличат темпы уборки дворов и дорог

Одной из самых волнующих тем для жителей Подмосковья сейчас остается содержание дворов, уборки территории и вывоз мусора. За минувшую неделю количество обращений на эти темы составило около 7,9 тысячи, сообщил первый заместитель министра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Алексей Бирюков губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«За прошедшую неделю самая волнующая тема касалась дворов: содержания территории, домов, вывоза мусора. Каждое третье обращение касалось именно этой тематики», — сообщил Бирюков.

Много обращений поступало из Краснознаменска, Лыткарина, Волоколамского городского округа, Котельников, Лобни и Мытищ.

Источник фото: телеканал «360»

На втором месте после содержания дворов были обращения по дорогам.

«Дороги — традиционно после снега. Сейчас весна. В любом случае марш-бросок нужен — без этого никак», — сказал Воробьев.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик сообщил, что в этом направлении уже ведется активная работа.

«Работа организована. Все муниципальные образования уже законтрактовались на горячий асфальт, чтобы перейти с зимних видов ямочного ремонта на хороший летний режим», — уточнил он.

В этом сезоне следить за состоянием дорог будут более 220 организаций.