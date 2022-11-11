Подмосковье 11 ноября 2022, 13:52 Почти 1,5 тысячи детей родились с помощью ЭКО в Подмосковье с начала года

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Метод экстракорпорального оплодотворения помог стать мамами тысячам женщин в Подмосковье. Только в 2022 году благодаря ЭКО на свет появились 1,5 тысячи новорожденных. Процедура проводится в рамках национального проекта «Демография».

«ЭКО позволяет познать радость материнства тем женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем. В этом году было проведено уже порядка пяти тысяч таких процедур, в результате которых на свет появились 1,5 тысячи детей», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Женщины из Подмосковья могут получить квоту на ЭКО при наличии показаний. О том, как это сделать, подробно рассказано на сайте Министерства здравоохранения Подмосковья.

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Этой осенью Подмосковье закрепилось на втором месте в ЦФО по рождаемости. В ноябре перинатальный центр в Балашихе выписал пятитысячного ребенка с начала года. Ранее 20-тысячного ребенка за пять лет выписал перинатальный центр в Коломне. В следующем году в области появится новый храм для будущих мам. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что его построят в Орехово-Зуеве.