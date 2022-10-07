Перинатальный центр Коломны выписал 20-тысячного ребенка | 360°

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Власть
07 октября 2022, 17:39
Захарова объяснила, зачем Запад раскручивает тему ядерного противостояния
Эксклюзив
07 октября 2022, 17:38
Рэперу Паше Технику диагностировали перелом носа — источник
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Мир
07 октября 2022, 17:28
Истинный руководитель великой державы. Мировые лидеры поздравили Путина с 70-летием
Власть
07 октября 2022, 17:28
Путина поздравили с юбилеем лидеры Казахстана, Киргизии, Кубы, Турции и ЮАР
Происшествия
07 октября 2022, 17:26
Энергодар лишился электричества из-за обстрела со стороны ВСУ
Общество
07 октября 2022, 17:25
Сочинские полицейские раскрыли тайну появления металлических шаров в лесу
Подмосковье
07 октября 2022, 17:23
Жители Подмосковья стали реже жаловаться на плохое содержание дворов
Подмосковье
07 октября 2022, 17:18
Марш-бросок кремлевских курсантов состоялся в Подмосковье
Подмосковье
07 октября 2022, 17:14
Перинатальный центр Коломны выписал 20-тысячного ребенка