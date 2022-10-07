Перинатальный центр Коломны выписал 20-тысячного ребенка | 360°

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07 октября 2022, 17:14

Перинатальный центр Коломны выписал 20-тысячного ребенка

Подмосковье

07 октября 2022, 17:14

Перинатальный центр Коломны выписал 20-тысячного ребенка

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Коломенский перинатальный центр выписал двадцатитысячного ребенка. Мальчик весом 2970 граммов и ростом 51 сантиметр родился 3 октября.

Как рассказала главврач центра Татьяна Шаврак, мама с малышом находились на совместном пребывании, им помогли наладить грудное вскармливание и провели все необходимые обследования.

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«Сейчас они чувствуют себя хорошо и сегодня были выписаны домой, где их ждут муж и старший сын», — добавила врач.

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Учреждение открылось в 2017 году и недавно отметило пятилетний юбилей. Медики напомнили, что в Подмосковье работает единый call-центр системы родовспоможения, где будущие родители могут получить бесплатную консультацию. Обратиться за ней можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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