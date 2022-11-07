Новый храм с богослужениями для будущих мам появится в Орехово-Зуеве | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 17:11 Новый храм с богослужениями для будущих мам появится в Орехово-Зуеве

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Строительство храма Божией Матери «Федоровская» для рожениц начнется в Орехово-Зуеве в следующем году. Участок под него предоставили Православному приходу Богородицерождественского собора. Об этом сообщили в Мособлимуществе региона.

Глава министерства Наталья Адигамова рассказала, что храм возведут для будущих матерей, потому что неподалеку находится родильный дом.

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«Под строительство мы передали в безвозмездное пользование 0,5 гектара сроком до 10 лет», — рассказала она.

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Настоятель собора протоиерей Андрей Коробков рассказал, что храм будет кирпичным, а его строительство займет два года.

«Здесь будет место богослужений и для наших рожениц, и для всех остальных прихожан, в том числе которые планируют стать матерями, ведь традиционно считается, что икона Божией Матери „Федоровская“ покровительствует и дарует счастье материнства», — объяснил он.

Ранее министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк доложил губернатору Андрею Воробьеву, что в Подмосковье приведут в порядок еще 22 медучреждения до конца года. В рамках первой очереди срочного ремонта работы выполнили уже на 36 таких объектах из 39.