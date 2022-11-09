Перинатальный центр в Балашихе выписал 5-тысячного ребенка с начала года | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 14:40 Перинатальный центр в Балашихе выписал 5-тысячного ребенка с начала года

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Юбилейный, 5-тысячный новорожденный появился на свет в перинатальном центре Балашихи. Мальчика назвали Константином.

Мама маленького Кости рассказала, что ребенок — первый в семье.

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«Хочу выразить огромную благодарность команде перинатального центра, которая была со мной на протяжении всей беременности и родов. Отдельное спасибо Светлане Александровне Онищенко, Елене Сергеевне Неклюдовой, Ирине Михайловне Лапиной и моей прекрасной помощнице Анастасии Турей, которая была мне как сестра», — поделилась эмоциями молодая мама Анастасия.

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В шутку она призналась, что сотрудники перинатального центра практически сделали всю работу за нее.

«Мне казалось, что я знаю этих прекрасных женщин всю жизнь! Несмотря на сложные роды, я с улыбкой вспоминаю все моменты. Благодарю также своего врача Алену Игоревну Соловьеву за ведение моей беременности. Мне не хватит слов благодарности этим великим людям, которые совершают большое дело», — добавила мама 5-тысячного новорожденного.

На выписке главный врач перинатального центра Ольга Серова и заместитель главного врача Людмила Седая поздравили родителей и им вручили памятный подарок.

Ранее 20-тысячного ребенка за пять лет выписал перинатальный центр в Коломне. Мальчик весом 2970 граммов и ростом 51 сантиметр родился 3 октября. В следующем году в Подмосковье появится новый храм с богослужениями для будущих мам. Его построят в Орехово-Зуеве