Почти 12 тысяч рабочих расчищают снег в Подмосковье

В Московской области из-за циклона «Аннет» выпало много снега, что затрудняет движение во дворах и на дорогах. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья.

«Циклон „Аннет“ добрался до нашего Подмосковья. Метель прошлась уже по многим направлениям области. На дорогах плохая видимость, во дворах — много снега», — говорится в сообщении.

Снег в регионе расчищают почти 12 тысяч рабочих и три тысячи единиц техники, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Московской области активно борются с последствиями снегопада на трассах.