В среду на Москву и Подмосковье обрушился циклон «Аннет». Столицу и область засыпает снегом. Водители жалуются на плохую видимость на дорогах, а в аэропортах уже задержали больше трех десятков рейсов. По прогнозам синоптиков, сильный снегопад не прекратится в регионе до вечера. На дорогах дежурят коммунальные службы.

Дополнительная техника вышла на МКАД в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил RT. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту Шереметьево отменен один рейс, семь задержаны. Во Внуково тоже отменен один рейс, задержаны 11. В Домодедово два рейса отменили и 22 задержали.

Уже в 16:00 пробки достигли шести баллов, несмотря на выходной день. Самые серьезные заторы были на вылетных магистралях области и в сторону аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

В пресс-службе МЖД сообщили, что работают в усиленном режиме из-за снегопада. На железной дороге идет непрерывная работа по очистке путей, стрелочных переводов и другой инфраструктуры. Снег убирают более 2,5 тысяч человек. Работы будут продолжаться и ночью.

В МЧС предупредили, что помимо снега, метели, гололедицы, ожидается еще и сильный ветер. Вредителей попросили соблюдать безопасную дистанцию на дорогах, не отвлекаться на телефоны и не превышать скорость.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Из-за этого видимость сократится до 500-1 тысячи метров.

«Плотный снег, немного ослабевая, будет идти до 18 часов <…> после чего ненастье примет незначительный и очаговый характер», — написал он у себя в Instagram.

Общее количество выпавших осадков составит примерно 20% от всей январской нормы. Из-за этого высота сугробов в Москве вырастет до 30 сантиметров. А это на треть больше средних показателей метеостатистики первой декады января.

Помимо снега и ветра, ожидается и сильное падение атмосферного давления. Это ударит по самочувствию метеозависимых людей. Люди с гипертонией и гипотонией, сердечными заболеваниями могут почувствовать ухудшение состояния.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к водителям с просьбой быть аккуратными за рулем, а по возможности и вовсе отказаться от поездок. Главам муниципалитетов и управляющим компаниям губернатор поручил держать ситуацию на контроле и оперативно реагировать на сигналы жителей.

«Циклон „Аннет“ добрался до нашего Подмосковья.️ Метель прошлась уже по многим направлениям области. На дорогах плохая видимость, во дворах — много снега. С одной стороны, это красиво. А с другой, доставляет неудобства. Все ваши обращения мы видим, коммунальщики стараются как можно скорее их отработать. Снег расчищают почти 12 тысяч рабочих и три тысячи единиц техники», — отметил он в своем Instagram.