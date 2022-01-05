Дорожные службы Подмосковья перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

Дорожные службы в Московской области работают в усиленном режиме из-за ухудшения погоды и снегопада. Об этом сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

«В уборке дорог и дворов задействовано более 2,9 тысячи единиц техники и свыше 11,7 тысячи рабочих. Своевременную уборку дорог и погодные условия круглосуточно контролируют в оперштабе», — сказал Алексей Гержик.

Синоптики прогнозируют выпадение до 20% месячной нормы снега в регионе. В Минтрансе призвали водителей по возможности минимизировать поездки на личном транспорте.

Основные заторы сейчас зафиксированы на вылетных магистралях и в сторону аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Пробки уже достигли 6 баллов.

Ранее стало известно об ограничениях движения на М4 «Дон» по направлению из Тульской области в Подмосковье из-за ДТП.