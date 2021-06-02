Почти 200 лифтов заменили в подмосковных домах с начала года

В Московской области в этом году заменят 357 лифтов. К июню удалось обновить уже 180 лифтов. Работы проводят в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Особое внимание теме лифтов уделил во время своего обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. За этот год в регионе заменят 357 лифтов в 119 домах.

Порядка 70% объема работ приходится на 11 округов. Больше всего нового оборудования установят в Красногорске, Королеве, Мытищах, Ленинском, Одинцове, Люберцах, Реутове, Электростали, Дмитрове, Истре, Пушкине.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что в регионе уже заменили 180 лифтов. К июню план на 2021 год выполнили на 50%.

Все комплектующие, необходимые для проведения работ по замене лифтов, изготавливают в Московской области. Работу принимают при участии надзорного ведомства и местных жителей.

«Лифтовой парк Московской области составляет порядка 54 тысяч единиц. Стоит отметить высокие темпы выполнения работ по замене лифтового оборудования. В ходе реализации программы с 2014 года уже заменено и отремонтировано более 11 тысяч лифтов в 3,7 тысячи многоквартирных домов Подмосковья», — уточнил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов.

В Московской области реализуют самую масштабную программу по капитальному ремонту в России. До 2049 года в регионе отремонтируют более 44 тысяч многоквартирных домов.

Адреса всех домов, включенных в программу 2020–2022 годов, можно посмотреть на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области, размещенной на сайте Фонда.