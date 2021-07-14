Капремонт домов улучшил условия жизни 2 млн человек в Подмосковье

Программу капитального ремонта домов в Подмосковье выполнили более чем на треть. Ее запустили в 2014 году. За это время улучшили условия жизни более чем двух миллионов человек.

В Подмосковье отремонтировали уже 13,7 тысячи домов — это 32% от общего количества.

Об этом рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов.

В среднем за календарный год в Подмосковье ремонтируют около двух тысяч домов Валерий Николов.

Он объяснил, что работники обновляют старые лифты, кровли, инженерные коммуникации и утепляют фасады.

«Для нас главный ориентир — это удовлетворенность жителей и реальные перемены к лучшему», — добавил Николов.

В Подмосковье уже не осталось ни одного лифта старше 25 лет. Именно после такого периода срок работы считается истекшим, напомнил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

По поручению губернатора Андрея Воробьева сформирован дополнительный план по замене лифтов старше 20 лет Антон Велиховский.

У Московской области самая масштабная в России программа по капитальному ремонт. В нее вошло более 44 тысяч домов. А узнать адреса можно на интерактивной карте по ссылке.