Почти 360 лифтов заменят в Подмосковье в этом году

В Московской области продолжают реализовывать программу капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году в рамках проекта в регионе заменят 357 лифтов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

До конца года в 119 подмосковных домах заменят 357 лифтов. На эти цели направили свыше 1,2 миллиарда рублей. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что уже успели заменить 148 лифтов, то есть план на этот год выполнили на 41%.

Все комплектующие, необходимые для замены лифтов, сделаны в Подмосковье. Принимают выполненные работы вместе с надзорными органами и жителями.

Сначала в Московской области заменяют лифты, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Сейчас все оборудование, которое отработало свой нормативный срок, заменили.

С прошлого года программа по замене лифтов идет в плановом режиме. Губернатор Андрей Воробьев уделил этой теме особое внимание в своем ежегодном обращении к жителям.

«Лифтовой парк Московской области составляет порядка 54 тысяч единиц. Стоит отметить высокие темпы выполнения работ по замене лифтового оборудования. В ходе реализации программы с 2014 года уже заменено и отремонтировано 11 тысяч лифтов в 3,7 тысячи многоквартирных домов Подмосковья», — рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Посмотреть все адреса домов, которые включены в программу капитального ремонта, можно на сайте фонда.