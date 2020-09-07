«Пятый год подряд мы проводим важный и значимый для нас конкурс, потому что он инициирован не только Общественной палатой Московской области, но и нашими активными жителями. Хочу сказать огромные слова благодарности жителям, которые вместе с управляющими компаниями благоустраивают своими силами такие прекрасные дворы, которые становятся предметом гордости», — сказал Сергей Юров.

Он наградил победителей конкурса, а также лауреатов прошлых лет. В этом году участие в конкурсе приняли 52 двора, лауреатами стали девять.

Конкурс «Мой двор — моя гордость!» проходил в два этапа — отбор по фотографиям, а затем осмотр дворов, попавших в тройку лучших в каждой из номинаций. В состав конкурсной комиссии вошли представители Общественной палаты, ТОСов, представители администрации города и активные жители.

Дворы соревновались в номинациях: «В гостях у сказки» — двор, оформленный по мотивам сказок; «Цветочная поляна» — лучшая клумба; «Очумелые ручки» — благоустройство из подручных материалов; «Всем миром» — коллективная работа жителей; «Один за всех» — благоустройство двора одним человеком, а также «Приз зрительских симпатий».