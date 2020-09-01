Две новые пристройки к школам Балашихи приняли учеников 1 сентября

Пристройку на 400 мест подарили ученикам школы № 30 в Балашихе на 1 сентября. Новое здание появилось и у школы № 14. Там будут учиться более 700 ребят. Линейки там прошли для первых и одиннадцатых классов.

Источник фото: телеканал «360»

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетил праздничную линейку в школе № 30 и поздравил ребят с началом учебного года.

«Приятно, что 30 школа — одно из крупнейших образовательных учреждений нашего города — в этом году получила достойный подарок от губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева — пристройку на 400 мест в рамках программы „50 школ Московской области“. Хочу поблагодарить наших строителей, что, несмотря на ограничения в связи с пандемией, основные работы к 1 сентября все же были закончены», — сказал глава Балашихи.

Он добавил, что в течение двух недель в пристройке планируют начать занятия.

«Одиннадцатиклассники, вы первыми будете учиться в нашей пристройке. И кабинет информатики самый современный, и робототехника, и много что еще интересного для вас припасено. А вам остается учиться. Этот год для вас сложный, но вы обязательно все осилите», — отметила директор школы № 30 Светлана Кузьмина.

Источник фото: телеканал «360»

Новое здание получили и ученики школы № 14 в микрорайоне Центр-2 в Балашихе.

«Сегодня значимый день для всего нашего города. Во-первых, это День знаний — 1 сентября. Конечно, это особенный день и потому, что сегодня мы открываем по-настоящему долгожданную школу. Я хочу сказать огромные слова благодарности строителям. Особые слова поздравлений педагогам. Несмотря на то, что школа новая, сформирован хороший, опытный коллектив и мне хочется пожелать максимально быстро обжиться в этой школе», — сказал Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что в новое здание школы уже зачислено более 700 детей.

Во время торжественной линейки с творческими номерами выступили школьники. После поздравлений глава Балашихи и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с другими участниками церемонии осмотрели новое здание. Также они посетили детский технопарк Кванториум, который работает на базе школы. Там дети получают дополнительное образования по семи направлениям. Среди них программирование, робототехника, исследование нано-материалов, архитектура, создание дронов, изучение источников энергии, микробиология.

«Кванториум даст возможности дополнительного образования и раскрытия потенциала, талантов и инновационного мышления для тех, кто будет учиться в этой школе. Я уверен, что здесь будут выявлены таланты и будущая гордость Балашихи и Московской области. Желаю всем успехов, и чтобы этот учебный год прошел на достойном уровне и без потрясений», — сказал Игорь Брынцалов.

Источник фото: телеканал «360»

Заместитель генерального директора компании-застройщика «Аврора» Михаил Кайгородов вручил символический ключ от нового здания школы ее директору Елене Добужской.

«Выражаю особую благодарность губернатору Московской области, Московской областной думе, главе Балашихи и строителям за такой огромный и важный для нас подарок. Мы уверенны, что обучаться в таком современном, красивом здании нашим детям будет комфортно», — сказала Елена Добужская.

Новое здание школы рассчитано на 792 места. Актовый и два спортивных зала, столовую, учебные классы, медицинский блок. На прилегающей территории обустроено спортивное ядро.