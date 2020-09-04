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    04 сентября 2020, 16:50

    Сотрудников компании по производству электросчетчиков наградили в Балашихе. Это один из лидеров рынка в стране

    Анастасия Аброськина

    Сотрудникам предприятия «Матрица» вручили награды в Балашихе. Благодарности передали в преддверии 190-летия города. Глава округа Сергей Юров отметил работу коллектива фирмы, ставшей одним из ведущих в России производителей электросчетчиков.
    Сотрудников компании по производству электросчетчиков наградили в Балашихе. Это один из лидеров рынка в стране | Изображение 1

    Путь компании начался в микрорайоне Железнодорожный 16 лет назад. Сейчас она в числе российских лидеров розничного рынка по созданию автоматизированных систем учета энергоресурсов.

    Глава Балашихи Сергей Юров наградил сотрудников предприятия в преддверии празднования 190-летия города.

    Дорогие друзья, спасибо вашему руководству и каждому из вас за то, что вы делаете. И хорошо, что много наших жителей работает здесь, ведь от предприятия зависит и то, как мы реализуем социальные задачи

    Сергей Юров.

    Он вручил сотрудникам предприятия благодарственные письма и ответил на вопросы. Также глава Балашихи рассказал о планах по развитию городского округа.

    Церемонию провели в одном из цехов предприятия. В ней также приняли участие сотрудники местной администрации, депутат Совета депутатов Ульяна Кондрякова и участник общественного совета микрорайона Железнодорожный Рустам Фахрисламов.

    Сегодня мощность предприятия позволяет выпускать до 1 200 000 единиц оборудования в год.

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