Сотрудников компании по производству электросчетчиков наградили в Балашихе. Это один из лидеров рынка в стране

Путь компании начался в микрорайоне Железнодорожный 16 лет назад. Сейчас она в числе российских лидеров розничного рынка по созданию автоматизированных систем учета энергоресурсов.

Глава Балашихи Сергей Юров наградил сотрудников предприятия в преддверии празднования 190-летия города.

Дорогие друзья, спасибо вашему руководству и каждому из вас за то, что вы делаете. И хорошо, что много наших жителей работает здесь, ведь от предприятия зависит и то, как мы реализуем социальные задачи Сергей Юров.

Он вручил сотрудникам предприятия благодарственные письма и ответил на вопросы. Также глава Балашихи рассказал о планах по развитию городского округа.

Церемонию провели в одном из цехов предприятия. В ней также приняли участие сотрудники местной администрации, депутат Совета депутатов Ульяна Кондрякова и участник общественного совета микрорайона Железнодорожный Рустам Фахрисламов.

Сегодня мощность предприятия позволяет выпускать до 1 200 000 единиц оборудования в год.