Глава Балашихи поздравил педагогов с предстоящим началом учебного года

«Дорогие педагоги, традиционно в преддверии 1 сентября мы подводим итоги предыдущего учебного года, ставим задачи на новый. Наша система образования получает высокую оценку правительства Московской области, мы находимся в числе лучших городов. За это огромные слова благодарности нашим директорам образовательных учреждений, всем педагогам. Всех собравшихся в этом зале и все ваши коллективы поздравляю с наступающим 1 сентября и с наступающим юбилеем нашего города», — сказал Сергей Юров.

Юров вручил педагогам награды, а также юбилейные медали к 190-летию Балашихи начальнику управления по образованию администрации городского округа Александре Зубовой, директору школы № 16 Любови Миклушонок, бывшему директору Балашихинского лицея Галине Патяко и другим. Директора учебно-методического центра городского округа Татьяну Рожкову отметили почетным знаком «Заслуженный работник образования Московской области».

«Огромные слова благодарности и низкий поклон за ваш труд, за воспитание детей, за наше будущее. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого хорошего», — сказал председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Также педагогам вручили награды губернатора Московской области Андрея Воробьева, министерства образования Подмосковья, Мособлдумы и Совета депутатов Балашихи.

В 2020 году школы Балашихи с медалью «За особые успехи в учении» закончил 281 ученик. 56 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов. Пятеро школьников стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады.