Платить за ЖКХ удобнее онлайн. Так стали делать уже больше 1 млн жителей Подмосковья

Сегодня людей, прошедших регистрацию на сайте МосОблЕИРЦ, становится все больше. С 1 апреля к ним прибавилось еще 27 800 человек. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Такой сервис однозачно востребован в период самоизоляции. Только за последнюю неделю прирост пользователей составил почти 19 тысяч человек Антон Велиховский.

По его словам, это почти в пять раз больше, чем до пандемии. В нынешних реалиях особенно важна возможность оплатить все услуги ЖКХ на компьютере или мобильном телефоне. При этом жители смогут вести с одного устройства несколько лицевых счетов одновременно.

Подробную инструкцию о регистрации и управлении услугами пользователи найдут на стартовой странице Единого личного кабинета.

А прием клиентов в офисах МосОблЕИРЦ приостановили до 30 апреля по указу президента. Это необходимый шаг для борьбы с коронавирусом.