Эксперт дала совет, как сэкономить на оплате коммунальных услуг на самоизоляции

В первую очередь нужно отказаться от услуг, которые вы не используете. Например, радио и домашний телефон, которые сейчас есть мало у кого, но при этом многие продолжают за это платить.

Также стоит установить многотарифные счетчики. С их помощью можно выбирать самое дешевое время, например, для стирки.

Кроме того, следует завести простые привычки, которые помогут экономить воду и электричество: закрывать кран, пока чистите зубы, принимать душ вместо ванны, следить, чтобы не капало из крана, выключать свет в комнатах, где никого нет, использовать энергосберегающие лампы.

«Теперь сложно закрыть глаза на то, что капает кран на кухне, к примеру. Самое время решить такие мелкие бытовые проблемы, которые в перспективе влияют на коммунальные счета. Но, как бы это ни звучало, хорошо, что пандемия ударила в весенний сезон, когда дневной свет есть в течение всего рабочего дня — не приходится жечь электричество», — рассказала генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова