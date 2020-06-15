Жители Московской области снова могут записаться на прием к узкопрофильным врачам

«По поручению губернатора мы продолжаем возобновлять плановую работу наших медицинских организаций. С сегодняшнего дня можно записаться на прием к стоматологу, терапевту, педиатру, хирургу, онкологу, акушеру-гинекологу, психиатру-наркологу, психиатру, фтизиатру», — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Направления на прием к узкопрофильным специалистам будет выдавать участковый врач. Кроме того, сохраняется возможность получения бесплатной телемедицинской консультации терапевта, педиатра и иных специалистов на портале госуслуг в будние дни с 8:00 до 20:00. Телефон кол-центра губернатора 8-800-550-50-30.

При посещении медучреждений нужно придерживаться новых требований: вход в поликлинику возможен только в перчатках и маске. После каждого приема проводится дезинфекция помещений. При входе в здание пациентам измеряют температуру. На полах нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, на стойках администраторов установлены защитные экраны.

Напоминаем, что при появлении симптомов ОРВИ не следует посещать медицинские организации. Необходимо оставаться дома и вызвать врача.