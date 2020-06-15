    15 июня 2020, 20:52

    Жители Московской области снова могут записаться на прием к узкопрофильным врачам

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В Подмосковье возобновлены приемы врачей первичного звена и узкопрофильных специалистов. Оформить запись можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора. Также с сегодняшнего дня к обычному режиму работы вернулись стоматологии.
    Жители Московской области снова могут записаться на прием к узкопрофильным врачам | Изображение 1

    «По поручению губернатора мы продолжаем возобновлять плановую работу наших медицинских организаций. С сегодняшнего дня можно записаться на прием к стоматологу, терапевту, педиатру, хирургу, онкологу, акушеру-гинекологу, психиатру-наркологу, психиатру, фтизиатру», — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

    Жители Московской области снова могут записаться на прием к узкопрофильным врачам | Изображение 2

    Направления на прием к узкопрофильным специалистам будет выдавать участковый врач. Кроме того, сохраняется возможность получения бесплатной телемедицинской консультации терапевта, педиатра и иных специалистов на портале госуслуг в будние дни с 8:00 до 20:00. Телефон кол-центра губернатора 8-800-550-50-30.

    Жители Московской области снова могут записаться на прием к узкопрофильным врачам | Изображение 3

    При посещении медучреждений нужно придерживаться новых требований: вход в поликлинику возможен только в перчатках и маске. После каждого приема проводится дезинфекция помещений. При входе в здание пациентам измеряют температуру. На полах нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, на стойках администраторов установлены защитные экраны.

    Жители Московской области снова могут записаться на прием к узкопрофильным врачам | Изображение 4

    Напоминаем, что при появлении симптомов ОРВИ не следует посещать медицинские организации. Необходимо оставаться дома и вызвать врача.