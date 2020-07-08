Плановые КТ-исследования возобновили в шести больницах Подмосковья

В условиях пандемии КТ-аппараты были необходимы для приема пациентов с симптомами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и COVID-19. Это отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По мере улучшения ситуации мы теперь уже возвращаемся к плановой работе и проводим дезинфекцию всего тяжелого оборудования Светлана Стригункова.

Она рассказала, что исследования возобновили в центральных больницах Одинцова, Серпухова, Лобни, Ивантеевки, а также в Московском областном госпитале ветеранов войн и МОНИКИ.

Вместе с тем до конца этой недели к плановой работе вернется и КТ-аппарат в Чеховской областной больнице. А направление на обследование выписывает лечащий врач.

Все кабинеты компьютерной томографии работают при условии строгого соблюдения санитарных норм. Так, медики применяют средства защиты, а помещения и технику дезинфицируют.

Подмосковье возобновляет оказание плановой помощи врачей с июня. Жители вновь получат узкопрофильную консультацию. В поликлиниках уже действуют новые правила. Вход разрешают в перчатках и масках. На пороге измеряют температуру. Интервал между записями — полчаса, чтобы провести дезинфекцию.