Детям из Донбасса. Певец Буйнов поддержал акцию «Доброе дело» в Подмосковье

Народный артист России Александр Буйнов поддержал акцию «Доброе дело» в Подмосковье. Цель — собрать гуманитарную помощь детям из Донбасса. Он принес спортивный инвентарь и канцелярские принадлежности в школу № 3 в Апрелевке.

Инициаторы акции — школьники Подмосковья. Они собирают гуманитарную помощь или пишут письма своим сверстникам из Донбасса. Подключились и все неравнодушные жители — они приносят воду, игрушки, канцелярские товары и многое другое.

Дорогого стоит, что идея акции принадлежит детям. То, что вы помогаете людям, говорит о вашей доброте. Спасибо всем, кто собирает и доставляет помощь. Мы с товарищами тоже собрали 33 коробки Александр Буйнов.

Гуманитарную помощь собирают во всех школах Московской области. Затем его доставляют в распределительный центр Домодедова, а откуда — в ДНР и ЛНР.

«Сегодня больше часа поговорил с ребятами. У них возникали взрослые вопросы. Настолько взрослые, что мне было приятно общаться. Вполне осознанные», — отметил Буйнов.

Благодаря акции удается собрать медикаменты, товары для детей, бытовую химию, средства личной гигиены.

Все адреса приема гумпомощи в Подмосковье размещены на сайте volontermo.ru.