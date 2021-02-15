Более 600 образовательных комплексов создадут в Подмосковье на базе школ и детсадов

В 2021 году в Подмосковье планируют создать 636 образовательных комплексов, объединив для этого школы и детские сады. Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной думы.

Это коснется почти всех городских округов, сообщили на заседании комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

Председатель комитета Олег Рожнов напомнил, что с 2020 года в регионе ведется работа по объединению школ с детскими садами.

В прошлом году в 20 муниципалитетах появились 44 образовательных комплекса. Они были созданы на основе 107 школ и 11 детсадов.

Первый замминистра образования Подмосковья Елена Михайлова отметила, что в регионе много небольших школ. Результаты ОГЭ и ЕГЭ в них ниже средних, кроме того нет возможности ввести профильное обучение. Наконец, молодые учителя неохотно идут работать в маленькие школы.

Министерство планирует выполнить программу укрупнения школ до 2030 года. Сейчас в области 1,4 тысячи школ, через 10 лет их должно стать 850.

В результате слабые школы присоединятся к сильным. При этом расстояние между школами одного образовательного комплекса должно быть не больше 20 километров.