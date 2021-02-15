Новая школа на 1,1 тысячи мест сократит вторую смену в Ивантеевке

Новую школу, рассчитанную на 1,1 тысячи мест, открыли в подмосковной Ивантеевке. Она сократит вторую смену по всему городскому округу до 4%.

Источник фото: Министерство строительного комплекса Подмосковья

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. По ее словам, в Ивантеевке построили современную школу, где подготовили все для комфорта ребят и педагогов.

Учреждение сокращает долю обучающихся во вторую смену по городскому округу с 17 до 4%. Все новое и современное Ирина Каклюгина.

В школе обустроили столовую на 400 мест, мастерские, кабинет технологии, медиацентр. В свободное время ребята смогут заниматься в различных кружках и секциях.

Современный образовательный центр будет работать в формате полного дня, отметила Каклюгина.

«Нам важно, чтобы школьники обучались в современных условиях. И эта школа позволяет организовать учебный процесс на высоком уровне», — подчеркнула она.

По словам министра, учреждение будет взаимодействовать с колледжами и вузами Подмосковья. Для учеников запустят проект ранней профориентации.

Ранее стало известно, что более 600 образовательных комплексов создадут в Подмосковье на базе школ и детских садов.