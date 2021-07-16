Первые экопункты появятся в школах Подмосковья в начале учебного года

МинЖКХ Подмосковья и «РТ-Инвест» подписали договор о развитии системы экопунктов в регионе. Это аппараты, предназначенные для обмена бутылок на скидки, призы и бонусы. До конца года планируют открыть 600 точек. В школах они станут появляться в начале нового учебного года.

Экопункты — это один из способов сортировки мусора и сбора вторичного сырья. Как подчеркнул министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, в аппараты можно сдать пластиковые или алюминиевые банки без вреда для природы и получить приз.

Аппараты будут выдавать чек, на котором нужно отсканировать QR-код. В результате на личный счет человека будут зачислять баллы, которые можно обменять на скидки в магазинах или на ценные призы, если речь идет о школах.

Первые экопункты появятся в подмосковных школах в образовательных целях уже в начале этого учебного года Антон Велиховский.

Генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов отметил, что компания будет внедрять экопункты вместе с раздельным сбором мусора и промышленной переработкой вторичного сырья.

«Объективно Московская область — лидер среди российских регионов по внедрению высокотехнологичных проектов по обращению с отходами», — сказал Шипелов.

По его словам, экопункты тоже ускорят наступление момента, когда в Подмосковье достигнут нулевого захоронения отходов.

«Поэтому запуск самой эффективной системы для раздельного сбора — фандоматов (в Подмосковье экопунктов — прим. ред.) позволит увеличить процент по возврату чистого вторсырья в хозяйственный оборот», — добавил он.

Первые экопункты открыли при участии губернатора Андрея Воробьева в конце марта. До конца года в регионе установят сотни таких аппаратов в магазинах, крупных торговых центрах, парках, школах и других общественных местах.