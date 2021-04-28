Лидеры по утилизации банок в экопунктах Подмосковья выиграли полет на воздушном шаре

Самые активные пользователи экопунктов Подмосковья, в которых банки обменивают на бонусы, выиграли полет на вертолете и воздушном шаре. За месяц жители сдали 8,3 тысячи пластиковых и алюминиевых бутылок.

В Подмосковье начали устанавливать экопункты, позволяющие заботиться об экологии. Они упрощают сортировку отходов. До конца года по всему региону заработает около 900 аппаратов, а одни из первых в марте запустил губернатор Андрей Воробьев.

Их установили в Доме правительства Подмосковья. Это сделала компания «РТ-Инвест». Вместе с ней власти провели акцию и за четыре недели собрали 200 килограммов чистых ресурсов.

Полученного металла хватит для создания двух велосипедов, а из полимеров можно сделать 500 футболок.

Самых активных пользователей экопунктов наградил зампред правительства Московской области Евгений Хромушин. Так, за победу подарили полет на вертолете.

Призы за второе и третье места — полеты на воздушном шаре. Остальным вручили подарочные карты различного номинала на покупки в спортивных магазинах.

По правилам акции награждение с вручением подарков будет проходить регулярно до конца года. А следить за количеством собранной тары и рейтингом можно на сайте dpmo.tara-sbor.ru.

Экопунктов станет больше

Три экопункта, работающие в Доме правительства, полностью произведены в России. До конца года такие аппараты появятся в школах, торговых центрах и общественных местах Московской области.

Аппараты будут выдавать чек, на котором нужно отсканировать QR-код. В результате на личный счет человека будут зачислять баллы, которые можно обменять на скидки в магазинах или на ценные призы, если речь идет о школах.

Школьники, например, могут получить велосипеды, приставки, а еще скидки на продукты.

Собранные пластик с металлом не потребуют дополнительной сортировки. Их ждет брикетирование на КПО «Храброво», а на втором этапе мусор сразу отправят на переработку.