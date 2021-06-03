Свыше 9 тысяч жителей Подмосковья выбрали места для экопунктов на портале «Добродел»

В Московской области продолжается голосование за выбор мест для установки экопунктов. Свое мнение можно оставить на портале «Добродел». Больше девяти тысяч жителей уже проголосовали. Опрос продлится до 15 июня. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Все желающие могут выбрать место для установки экопунктов из предложенных. А предлагают на портале «Добродел» сразу несколько вариантов: торговые центры, дворы, общественные пространства, такие как парки, скверы и набережные, образовательные учреждения и транспортная инфраструктура, например, вокзалы, заправки, остановки.

«До окончания голосования менее двух недель. Мы приглашаем жителей продолжить выбирать наиболее удобные для них общественные места для установки экопунктов. Каждый житель Подмосковья, сдав пластиковую бутылку и алюминиевую банку в автомат, получит баллы или купоны, которые можно будет потратить в магазинах или ресторанах быстрого питания», — пояснил Антон Велиховский, министр ЖКХ Подмосковья.

Всю тару, которую жители будут сдавать в экопункты, будут отправлять на переработку. Первые автоматы установят в общественных местах уже в июле, а всего в этом году в регионе появятся 900 таких точек приема. Экопункты устанавливают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Автоматы появляются в Подмосковье в рамках реализации реформы по обращению с отходами. Она стартовала в регионе еще в 2019 году. Благодаря активному участию жителей Московской области, уже более трех миллионов тонн мусора отправили на вторичную переработку.

В регионе работают десять высокотехнологичных комплексов по переработке отходов.