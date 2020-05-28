Первые 50 тысяч деревьев зацвели в новом питомнике Бронниц. Они озеленят Подмосковье

В подмосковных Бронницах зацвели 50 тысяч деревьев в новом питомнике декоративных растений. Там высадили яблони, вишни, березы, клены, дубы, вязы. Это поможет в будущем озеленить Подмосковье и другие регионы.

В новый проект инвестируют 112 миллионов рублей. Вскоре к растущим деревьям добавят необычные хвойные растения. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Плодовые деревья там уже зацвели. Благодаря этому проекту мы планируем обеспечить рынок потребителей качественным и разнообразным посадочным материалом Андрей Разин.

Он добавил, что питомник даст порядка 35 тысяч декоративных растений и кустарников в год. Это поможет в благоустройстве Подмосковья, а также городов других регионов.

«Реализация проекта будет способствовать созданию больше 20 рабочих мест для жителей Бронниц», — отметил Андрей Разин.

Такой масштабный инвестиционный проект запустили в конце января. Соглашение подписали с правительством Подмосковья.

Сейчас в области активно возобновляют благоустройство. Также озеленяют парки, площади и улицы. На этой неделе губернатор проверил, как уже преобразилась набережная реки Серебрянки в Пушкино.

А, например, в Зарайске озеленили парк «Беспятовская роща». В округе провели масштабную программу благоустройства.

Всего же по программе «Формирование комфортной городской среды» преобразовали 55 общественных мест за прошлый год. И в 2020-м реализуют еще 41 проект.

Второй год подряд Подмосковье — лидер рейтинга Минстроя по реализации этого проекта.