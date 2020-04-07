Городскую среду в Московской области признали самой комфортной. Подмосковье возглавило рейтинг Минстроя по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2019 год.

Подмосковье набрало 87 баллов из 132 возможных. Оценивались доля благоустроенных дворовых территорий, создание центра компетенций, количество реализованных и незавершенных проектов, реакция жителей, среднее значение IQ «Умный город» — всего в рейтинге учитывалось 35 критериев.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев отметил положительные изменения по всей России.

«Благоустроено более семи тысяч общественных пространств, что в полтора раза больше от установленного планом, и почти 15 тысяч дворовых территорий. В регионах создается все больше современных, комфортных и безопасных общественных пространств, которые становятся точками притяжения жителей и дают импульс развитию городских территорий», — цитирует пресс-служба главу Минстроя.

По мнению замглавы Минстроя Максима Егорова, это полезно и самим регионам, ведь отстающие получают дополнительный стимул к развитию, а субъекты-лидеры стремятся удержать или улучшить свои позиции.

Московская область занимает первое место в рейтинге комфортности городской среды второй год подряд. В 2019 году в Московской области по программе формирования городской среды благоустроили девять площадей, шесть набережных, 35 парков и зон отдыха. Среди заметных проектов парк «Серебряный» в Серебряных Прудах, набережная в Коломне, пешеходные зоны Серпухова.