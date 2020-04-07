Подмосковье возглавило рейтинг комфортности городской среды. Регион — лидер второй год подряд
Подмосковье набрало 87 баллов из 132 возможных. Оценивались доля благоустроенных дворовых территорий, создание центра компетенций, количество реализованных и незавершенных проектов, реакция жителей, среднее значение IQ «Умный город» — всего в рейтинге учитывалось 35 критериев.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев отметил положительные изменения по всей России.
«Благоустроено более семи тысяч общественных пространств, что в полтора раза больше от установленного планом, и почти 15 тысяч дворовых территорий. В регионах создается все больше современных, комфортных и безопасных общественных пространств, которые становятся точками притяжения жителей и дают импульс развитию городских территорий», — цитирует пресс-служба главу Минстроя.
По мнению замглавы Минстроя Максима Егорова, это полезно и самим регионам, ведь отстающие получают дополнительный стимул к развитию, а субъекты-лидеры стремятся удержать или улучшить свои позиции.
Московская область занимает первое место в рейтинге комфортности городской среды второй год подряд. В 2019 году в Московской области по программе формирования городской среды благоустроили девять площадей, шесть набережных, 35 парков и зон отдыха. Среди заметных проектов парк «Серебряный» в Серебряных Прудах, набережная в Коломне, пешеходные зоны Серпухова.