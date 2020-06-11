Появился лид-сингл Далай-ламы XIV с его дебютного альбома

Композиция «Сострадание» (Compassion) из первого альбома Далай-ламы XIV «Внутренний мир» (Inner World) уже появилась в Сети. Всего на пластинки 11 треков.

«Треки представляют собой мантры и учения от Далай-ламы, записанные вместе с исполнительницей Джунель Кунин, практикующей буддизм», — написала на своей странице в Facebook директор фонда «Сохраним Тибет» Юлия Жиронкина. Женщина также ведет русскоязычную версию официального сайта духовного лидера.

СМИ выяснили, что Inner World выпустят на цифровых площадках 6 июля в день 85-летия Далай-ламы. Все полученные деньги от продаж пойдут на благотворительность, отметила «Газета.ru». Ранее уточнялось, что буддийские мантры на альбоме смешаны с музыкой в стиле нью-эйдж.

Далай-ламу неоднократно уговаривали сделать альбом, но он отказывался. Внезапное согласие на запись пластинки объяснил музыкант Абрахам Кунин. Духовный лидер считает, что музыка помогает людям так, как ему никогда не удастся. Дело в том, что она «преодолевает различия и возвращает нас к истинной сущности и нашей отзывчивости».