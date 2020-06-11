Ученые выяснили, что музыка Моцарта полезна для эпилептиков
Ученые провели исследования и обнаружили, что регулярное прослушивание сонаты Моцарта снижает частоту эпилептических приступов. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на журнал Epilepsia Open.
Участники эксперимента каждый день слушали «Сонату для двух фортепиано ре мажор, К. 448» в течение нескольких месяцев. По итогу ученые пришли к выводу, что она положительно повлияла на количество приступов и ее можно использовать совместно с медикаментозным лечением.