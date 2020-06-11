Ученые выяснили, что музыка Моцарта полезна для эпилептиков

Участники эксперимента каждый день слушали «Сонату для двух фортепиано ре мажор, К. 448» в течение нескольких месяцев. По итогу ученые пришли к выводу, что она положительно повлияла на количество приступов и ее можно использовать совместно с медикаментозным лечением.