Фестиваль «Нашествие» отменили

«Исходя из предписаний Роспотребнадзора, в этом году „Нашествие“ проводиться не будет на территории нашего региона. Уверен, все относятся к этому с пониманием», — отметил он.

По его словам, ему не хотелось бы, «чтобы трехдневный фестиваль добавил несколько месяцев проблем для жителей нашего региона». Он указал, что соображения безопасности стали причиной отмены мероприятия. О дальнейшей судьбе фестивали власти области сообщат позже.

Фестиваль «Нашествие» планировалось провести 26–28 июля в Завидове Тверской области. «Нашествие» проводится в Тверской области ежегодно, привлекая более 100 тысяч зрителей.

Мероприятие является одним из крупнейших в России, посвященное мультиформатной рок-музыки под открытым небом. «Нашествие» проводится ежегодно в России с 1999 года.