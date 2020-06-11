    11 июня 2020, 22:37

    Фестиваль «Нашествие» отменили

    Александра Каширина

    В этом году власти Тверской области решили отменить рок-фестиваль «Нашествие». Об этом объявил губернатор региона Игорь Руденя в эфире областного вещания телеканала «Россия 24».
    Фестиваль «Нашествие» отменили

    «Исходя из предписаний Роспотребнадзора, в этом году „Нашествие“ проводиться не будет на территории нашего региона. Уверен, все относятся к этому с пониманием», — отметил он.

    По его словам, ему не хотелось бы, «чтобы трехдневный фестиваль добавил несколько месяцев проблем для жителей нашего региона». Он указал, что соображения безопасности стали причиной отмены мероприятия. О дальнейшей судьбе фестивали власти области сообщат позже.

    Фестиваль «Нашествие» планировалось провести 26–28 июля в Завидове Тверской области. «Нашествие» проводится в Тверской области ежегодно, привлекая более 100 тысяч зрителей.

    Мероприятие является одним из крупнейших в России, посвященное мультиформатной рок-музыки под открытым небом. «Нашествие» проводится ежегодно в России с 1999 года.