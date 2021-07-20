Переболевшие ковидом жители Подмосковья смогут пройти усиленную диспансеризацию

Жители Подмосковья, перенесшие коронавирус, смогут прийти на углубленную диспансеризацию. Ее проведут в поликлинике по месту прикрепления.

Это поможет исключить возможные осложнения в организме. Среди них тромбозы, тахикардия и другие патологии.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, осмотр выполнят в два этапа.

Врачи смогут вовремя выявить у пациента обострение хронических болезней сердца, сосудов, почек, легких и других внутренних органов Светлана Стригункова.

На первом этапе соберут общий и биохимический анализы крови, сделают рентген органов грудной клетки и не только.

На второй этап направят в случае необходимости. Выполнят компьютерную томографию легких, ЭКГ и сканирование вен нижних конечностей.

Пройти усиленную диспансеризацию смогут жители старше 18 лет, перенесшие коронавирус, начиная со второго месяца после выздоровления.

Для этого нужно записаться на портале госуслуг и обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления.