Переболевших ковидом россиян проверят на тромбы

Переболевших коронавирусной инфекцией пациентов в России проверят на тромбообразование. Об этом замглавы Министерства здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил газете «Известия».

Врачи во время углубленной диспансеризации пациентов, перенесших ковид, будут проводить семь исследований. Пройти их можно будет за один день. Обследование будет включать анализ концентрации D-димера в крови, который позволяет выявлять признаки тромбообразования, рассказал Салагай.

По результатам обследования врачи определят риски развития хронических заболеваний. При необходимости пациента направят на второй этап диспансеризации для уточнения диагноза. Он будет включать еще три исследования. В случае диагностирования болезни человеку окажут медпомощь.

Замминистра здравоохранения сообщил об этом на форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Посетителям выставки, открывшейся в Центральном выставочном зале «Манеж», продемонстрировали новейшие технологии медицинской диагностики. Салагай отметил, что во всем мире сейчас пытаются перейти от медицины лечебной к предиктивной, которая позволяет выявить риски заболевания еще до клинических проявлений.

Разработчики «Спутника V» ранее объяснили, почему вакцина не может вызывать тромбы.