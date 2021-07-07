Переболевшие СОVID пройдут углубленную диспансеризацию первыми

При назначении углубленной диспансеризации приоритет получат пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями или без них. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В тексте документа говорится, что если у пациента в ходе диспансеризации обнаружат показания для проведения дополнительного исследования, то их окажут в соответствии с ранее установленными правилами.

Углубленная диспансеризация проходит в два этапа. На первом этапе у пациента возьмут кровь на общий и биохимический анализ, сделают рентген грудной клетки и проверят работу легких методом спирометрии. Также проверят насыщение крови кислородом и концентрацию фрагментов белка, которые появляются перед образованием тромбов.

По результатам первого этапа врачи отправят пациента на второй. Там проведут эхокардиографию, сделают компьютерную томографию легких и назначат допплеровское исследование сосудов ног.

Если у пациента есть хронические заболевания, то ему назначат лечение и проведут реабилитацию. Все процедуры и консультации полностью бесплатны. Правительство уже направило в регионы 5,8 миллиарда рублей.

Перенесшие COVID-19 зачастую жалуются на повышение сахара в крови или уровня белка MBL, который ответственен за тромбообразование. В любом случае нужно не заниматься самолечением, а доверить свое здоровье специалистам, рассказала кандидат медицинских наук и член Союза педиатров России Ирина Добрецова в беседе с «360».