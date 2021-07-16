Пенсионеров из сел Балашихи доставят на диспансеризацию бесплатно

Пенсионеров из сельских районов Балашихи привозят на диспансеризацию бесплатно. Это стало возможным благодаря региональному проекту «Старшее поколение».

Он реализуется на территории Московской области в рамках государственных программ «Здравоохранение Подмосковья» и «Социальная защита населения Московской области». Одним из приоритетов национального проекта президента России «Демография» являются системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего возраста. С этой целью реализуется региональный проект «Старшее поколение».

«Одна из приоритетных задач в нашей работе — повышение качества и продолжительности жизни старшего поколения. Благодаря региональному проекту пожилые жители нашего города из отдаленных микрорайонов могут бесплатно доехать до медучреждений. Трансфер предоставляет межмуниципальный комплексный центр социального обслуживания», — прокомментировал реализацию проекта глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в городском округе немало деревень, садовых и дачных товариществ, жителям которых попасть на прием к врачу порой не под силу. Кроме того, в сельской местности живут преимущественно пожилые люди, которые наиболее уязвимы перед различными заболеваниями. Поэтому регулярное медобследование им необходимо.

С 2020 года в Подмосковье для проведения дополнительных исследований показателей здоровья, а также диспансеризации созданы условия для доставки жителей сельской местности старше 65 лет в медицинские организации. Раньше многим жителям приходилось по нескольку дней ездить в медучреждения за собственные средства.

«Нас забрали из Нового Милета, из амбулатории. Сначала в поликлинике врачей прошли, потом повезли на маммографию в Балашиху. Водитель нас подождал и после развез, кому куда надо было. Все было организовано очень хорошо, мне понравилось. Я все проверила, анализы получила на руки, все прекрасно прямо!» — поделилась впечатлениями жительница Балашихи Вера Васильевна.

Бесплатный автобус для перевозки пенсионеров из сельской местности до медучреждений предоставляет межмуниципальный комплексный центр социального обслуживания. Раз в неделю по заявке врачей он курсирует между сельскими амбулаториями и городскими поликлиниками. За один раз автобус может перевезти до 16 человек. Списки из желающих формируют врачи, обзванивая пожилых пациентов и предлагая им пройти диспансеризацию.

«Я впервые была на таком мероприятии. Мужу позвонили из Ново-Милетской амбулатории и предложили пройти обследование. Все было организовано очень хорошо, Ольга Николаевна из соцзащиты постоянно была с нами, помогала, если у кого-то вопросы возникали. Мне понравился и подход каждого врача, все было достойно», — рассказала жительница Балашихи Вера Мартыненко.

На время ухудшения эпидемической обстановки с коронавирусной инфекцией предоставление транспорта для доставки пенсионеров в медучреждения приостановлено, однако желающие могут оставить заявки на будущее.