Прозрачные алгоритмы. Беженцы Донбасса смогут оформить все документы в консультационном центре Одинцова

В феврале в Одинцове начал работу консультационный центр по вопросам гражданства. Здесь иностранцы могут оформить необходимые документы в режиме одного окна: разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство и временное убежище. С марта в центр стали обращаться жители Донбасса и Украины, и сейчас это каждый пятый посетитель.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита в центр подчеркнул, что перед властями региона стояла задача сделать процесс получения документов максимально прозрачным, а цены на такие услуги — фиксированными.

«Задача наша была сделать все прозрачно, чтобы каждый человек понимал, какие документы нужны — исчерпывающий перечень. Второе — фиксированная цена, чтобы никто не наживался, не спекулировал, не посредничал на этой теме, это вообще ненужная история», — сказал глава Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Андрей Воробьев подчеркнул, что здесь за очень короткий срок могут получить документы граждане Узбекистана, Украины, Белоруссии, Киргизии и прибывшие из других государств. Хотя работу начали недавно, отклики центр уже получил хорошие.

«Отрабатываются протоколы, алгоритмы. Их доведут до еще более высокого уровня, чтобы все работало без сучка и задоринки, как говорят. Мероприятие важное, потому что те, кто оформлял документы, РВП и вид на жительство, паспорт, не могли до конца понять, где начало, где конец. <…> Здесь все оцифровано, все базы взаимосвязаны между собой. Я очень надеюсь, что все, кто к нам приехал работать, жить, будут удовлетворены нашим качеством услуг», — подчеркнул губернатор Московской области.

Сроки оформления документов зависят от статуса. Получать их необходимо лично — таково требование закона.

Просто и понятно

Директор ГБУ «Единый миграционный центр Московской области» Татьяна Куприна уточнила, что с момента открытия центр оформил порядка двух тысяч документов. Из них 743 — для граждан Украины. С вопросами обычно приходят семьями.

«Обращались семьи не только Украины, но и Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, причем очень много детей. Потому что это статусы семейные, для всей семьи. Это не патент, когда оформляют только для себя и работают, подрабатывают», — сказала она.

По словам Куприной, в нынешней ситуации люди, как правило, стремятся получить гражданство РФ. Для этого необходимо пройти несколько шагов: получить РВП, вид на жительство, а потом — российский паспорт.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас те, кто прибывает к нам с Украины или из ДНР и ЛНР, имеют упрощенный порядок получения гражданства. Получить его можно в течение года после получения временного убежища. Некоторые оформляют РВП, чтобы осуществлять трудовую деятельность на территории РФ, а детей [отправить] в садик, школу, получать социальные пособия. Но они планируют уехать, вернуться на родину, восстанавливать свои дома, работать дома», — пояснила директор ГБУ «ЕМЦ МО».

В центре работает общественная приемная, где всех желающих бесплатно консультируют по вопросам статусов или получения гражданства. Иностранцам помогают подготовить необходимые документы. Этот процесс, в зависимости от оформляемых бумаг, включает в себя тестирование, медицинское освидетельствование, перевод, заявление, фотосъемку и дактилоскопию.

Комплексные тестирования и экзамен проводят сотрудники Государственного института русского языка имени Пушкина. Приезжим предлагают ответить на вопросы по русскому языку, истории и законодательству РФ, чтобы получить разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Источник фото: телеканал «360»

Для получающих гражданство, уточнила начальник отдела тестирования Ирина Одуева, необходимо сдать только русский язык. В основном те, кто решил оформить какой-либо статус, давно находятся на территории России и знают его хорошо. Если человек не справился, то ему рекомендуют подготовиться и прийти на пересдачу.

«После экзамена человек сразу получает на руки справку с результатом. Все проходит в электронном виде, на планшетах, оценивают быстро. Принимают экзамен и проверяют ответы преподаватели Института Пушкина», — добавила она.

Пока что для экзаменующихся работает один класс, рассчитанный на 13 посадочных мест. Планируют открыть еще один. Ежедневно на сдачу приходят около 16–18 человек. Экзамены идут каждые полтора часа. И при максимальной нагрузке специалисты могут принять 78 человек в течение рабочего времени.

На территории ЕМЦ также открыли медицинский центр — пока он работает по временной схеме. Одинцовская городская больница проведет в здании ремонт и закупит необходимое оборудование.

«В течение трех месяцев у нас появится полноценный медицинский центр, в котором все иностранные граждане, желающие получить вышеуказанные статусы, смогут проходить медицинское освидетельствование», — обратила внимание Татьяна Куприна.

Желание работать

Эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик, для которых в Подмосковье организовали пункты временного размещения, в разговоре с губернатором Андреем Воробьевым подтвердили ясность всего процесса и его удобство.

«Все очень хорошо, доступно, удобно», — подчеркнула одна из посетивших центр беженок, заметив, что необходимы только личные документы — те, что всегда при себе.

РВП люди оформляют, чтобы в том числе устроиться на работу. Хотя беженцам помогают, снабжают лекарствами и продуктами, они хотят простых вещей — например, лишний раз порадовать собственного ребенка.

«У нас у всех есть большое желание, потому что у всех есть дети. Как бы нам ни помогали и ни снабжали едой, лекарствами и так далее, это ж дети. То шоколадку ему, то конфетку, то еще что-то, а денег-то нет», — объяснила уехавшая из Донбасса 20 февраля Анна Гвоздева.

Жительница Донецка Елена Цветкова рассказала, что сейчас живет в пункте размещения на территории детского лагеря «Осташево» и в центр приехала получать РВП вместе с еще 13 беженцами — и взрослыми, и детьми. Все они в дальнейшем надеются получить российское гражданство и остаться в РФ.

«Нас консультируют, везде с нами сотрудничают, везде, можно сказать, за ручку водят: рассказывают, показывают, что нужно делать, куда идти, где подписать, где какой документ заполнить», — рассказала женщина.

По ее словам, беженцам устроили хорошую обзорную экскурсию по Москве, пригласили в Большой театр. Сейчас они собираются сдавать экзамен.

«Я собираюсь остаться, мне очень здесь нравится. Нам очень хорошо помогают с оформлением документов, есть перспективы найти работу, обзавестись жильем», — поделилась планами Елена Цветкова.