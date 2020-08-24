Пенсионер из Лобни начал получать угрозы за бесплатные уроки с собаками

Всю жизнь проработав с собаками, кинолог на пенсии Владимир Горынин организовал занятия для собак местных жителей. За уроки денег не берет, говорит, счастлив передать опыт. Желающих хоть отбавляй, но появились среди них и те, кто решил на дедушке нажиться.

Источник фото: телеканал «360»

Еще 16-летним мальчишкой Владимир уговорил руководство краснопресненского ДОСААФа взять его на обучение в клуб служебного собаководства. А став инструктором, молодой человек понял — хочет связать жизнь с собаками. И больше 30 лет проработал кинологом во внутренних войсках. А выйдя на пенсию, в четырех стенах квартиры сидеть не смог.

Источник фото: телеканал «360»

Как ни предлагали ученики, никаких денег Владимир Горынин за свои уроки не брал, ведь работой это не считает.

«Счастье для меня приносить людям какую-то радость, люди приходят, занимаются, я могу что-то им дать, те знания, которые накопил. Самое главное — привить людям любовь к собаке», — говорит Владимир Горынин.

Источник фото: телеканал «360»

Количество желающих заниматься при таком раскладе росло. Появился здесь и этот человек — Александр З. Мужчина оказался очень активным и деятельным, предложил всем желающим собрать деньги на обновление площадки и дорогостоящую вышку, а после заявил, что все средства уже потрачены. При этом в соцсетях мужчина вдруг стал публично сомневаться в компетентности инструктора.

Источник фото: телеканал «360»

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