Валуев оценил немецкий закон об обязательном выгуле собак дважды в день

Власти Германии обяжут хозяев собак ответственнее следить за домашними питомцами: выгуливать два раза в день, речь в законопроекте также идет о разведении собак в приютах и питомниках, перевозке домашних животных. Законопроект поддержал депутат Госдумы Николай Валуев, но некоторые положения он все же захотел поменять.

«Я, конечно, немного против того, что права животных пытаются приравнять к правам человека. Но, в целом, закон Юлии Клекнер верный», — процитировала его «Политика Сегодня».

Однако, по мнению Валуева, собака должна гулять не два раза в день, а три. Таким законом немцы укрепят ответственность людей перед животными.

Аналогичный законопроект необходим и в России, где существует большая проблема бездомных животных.

Кроме того, депутат обратил внимание, что перед внесением предложения на рассмотрение правительству предстоит решить вопрос с обязательной регистрацией домашних животных.

«Я надеюсь, что к обязательной регистрации мы [Россия], наконец, придем. Тогда можно будет планомерно решать вопрос бездомных животных и вводить правила для владельцев собак. Потому что только с введением обязательной регистрации мы сможем ввести административную ответственность», — пояснил Валуев.

Немецкий законопроект поможет людям оценивать свои возможности перед покупкой собаки. Так считает член общественного объединения «Союз Кинологических Организаций России», эксперт-кинолог международной категории Владимир Уражевский. Граждане не задумываются ни о своих финансовых возможностях, ни о временных. При их отсутствии нежелательно заводить собаку, потому что некоторые породы нуждаются в продолжительных прогулках. К ним относятся охотничьи псы и овчарки.

Помимо этого всех хозяев домашних животных нужно проверять у специалистов и зоопсихологов, считает Уражевский. Когда человек неуравновешен, он может причинить собаке вред или использовать ее в качестве собственного телохранителя.