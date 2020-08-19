Полету Белки и Стрелки исполнилось 60 лет. Как их готовили к космической миссии

Ровно 60 лет назад, 19 августа 1960 года, двух собак отправили в орбитальный полет. Ими стали всеми известные собаки-космонавты Белка и Стрелка. На следующий день они успешно вернулись на Землю и стали одними из первых звезд в мировой космонавтике. История полета, перевернувшего мир науки, — в материале «360».

Выбор в пользу собак

Перед тем, как первый человек полетел в космос, были проведены множественные исследования. В том числе с запуском живых существ на борту космических кораблей-спутников Земли.

В 1948 году по инициативе Сергея Королева начались работы по выявлению последствий ракетного полета на высокоорганизованное живое существо. Встал вопрос кого же отправлять в космос. Главными претендентами были высшие млекопитающие — обезьяны и собаки.

После долгих обсуждений на эту роль выбрали последних. Обезьяны трудно дрессировались, постоянно нервничали и мешали ученым своим непредсказуемым поведением. В то время как собаки обходились гораздо дешевле, они легче тренировались и проще переносили длительный период бездействия.

Требования к кандидатам

Для полета на космических кораблях использовали обычных бездомных дворняшек. Они уже прошли естественный отбор, а значит обладают способностью к выживанию.

Животные должны были быть здоровыми и спокойными. Находиться в отличной физической форме. Не быть тяжелее шести килограммов, а в высоту - не более 35 сантиметров. Возраст ограничивался от двух до шести лет.

Предпочтение были отдавали «девочкам». Они не имели привычки задирать ногу для мочеиспускания, а значит легче было разработать ассенизационное устройство. Кроме того, чтобы датчики располагались правильно, собаки должны были иметь короткую шерсть.

Не забывали и о том, что собаки должны были быть «фотогеничные». Ведь в случае успеха, их фотографии будут во всех газетах. Поэтому отбирали покрасивее, постройнее и с «интеллектуальными» мордашками. А также желательно светлого окраса, чтобы лучше было видно на телевизионной картинке.

В полеты их отправляли парами. Это нужно было для того, чтобы исключить индивидуальные реакции и получить более объективные результаты.

Дрессировка

Перед тем, как полететь в космос, собаки проходили интенсивные тренировки. Подготовка космических первопроходцев проходила в Москве около стадиона «Динамо» — в красно-кирпичном особняке.

Сначала животных приучали к одежде. Она была двух видов — фиксирующая и ассенизационная.Также они должны были научиться есть из автоматической кормушки. Это была конвейерная лента, по которой в заданное время подаются коробки с пищей. Лакать воду из миски в невесомости собаки не могли, поэтому нужное количество воды содержалось в еде.

Также животных приучали к тому, чтобы они спокойно находились в маленькой кабине в течение длительного времени. Иногда до 20 дней. Помимо этого были специальные тренировки, такие как вращение в центрифуге, испытание на вибростенде и катапультирование.

В итоге их ожидало последнее испытание. Их помещали в закрытую герметичную капсулу и подвергали тем воздействиям, которые их ожидали в полете.

Первые полеты животных

Первый полет собак по кличке Дезик и Цыган состоялся 22 июля 1951 года на полигоне Капустин Яр. Ракета подняла их на высоту 100,8 километра. Через 15 минут они благополучно приземлились.

Всего было с 1951 по 1962 год было проведено 29 собачьих пусков. Восемь из них закончились неудачно. Животные погибли по разным причинам — разгерметизация кабины, отказ парашютной системы, неполадок в системе жизнеобеспечения.

В 1960 году появился космический аппарат, способный вернуться на Землю. Первый его старт завершился трагически.

19 августа 1960 года в 15:44 с космодрома Байконур запустили на околоземную орбиту второй возвращаемый космический корабль. Пуск прошел успешно. На его борту находились собаки Белка и Стрелка.

Источник фото: ru.wikipedia.org

Белка (слева) и Стрелка (справа)

Они обе были светлого окраса. Но у Стрелки были темные пятна вокруг глаз. Белка весила 4,5 килограмма. Она была высотой 30 сантиметров и длиной 47 сантиметров. Стрелка весила 5,5 килограмма, ростом 32 сантиметра, ее длина была 50 сантиметров.

Цель этого запуска было выяснить действия фактов космического полета на биологические объекты, а также проверить системы жизнеобеспечения человека. Корабль оснастили медико-биологической аппаратурой, она фиксировала изменения в организмах собак на протяжении всего полета.

Космическое судно состояло из двух частей: спускаемого аппарата с герметической кабиной и приборного отсека. В герметической кабине располагались система жизнеобеспечения животных, оборудование для биоэкспериментов, катапультируемый контейнер, а также контейнеры с другими биологическими объектами (12 мышей, растения, насекомые, грибковые культуры и некоторые виды микробов).

Для передачи научной информации использовалась радиотелеметрическая аппаратура. Для визуальных наблюдений за собаками в кабине установили радиотелевизионную систему.

20 августа 1960 года спускаемый аппарат благополучно приземлился на Землю. Впервые в истории животные совершили орбитальный полет и вернулись назад. Полет длился 25 часов. За это время корабль-спутник совершил 17 витков вокруг нашей планеты. Полученные за это время данные позволили сделать вывод о возможности космического полета человеком.

Вернувшись с орбиты земли Белка и Стрелка стали объектом повышенного внимания. Через сутки они уже участвовали в конференциях, их возили по школам и детским садам.

Белка и Стрелка больше не летали. Они дожили до глубокой старости при институте исследований. После полета Стрелка дважды приносила здоровое потомство. Одного из щенков был подарили семье президента США Джона Кеннеди. После естественной смерти их чучела выставили в Музее Космонавтики.

ru.wikipedia.org