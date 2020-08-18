Ким Чен Ын запретил держать дома собак

Ким Чен Ын объявил, что владельцы собак теперь являются нарушителями закона, поскольку эти животные — «испорченный тренд буржуазной идеологии»

В Пхеньяне владельцы собак опасаются, что с учетом нехватки продовольствия в Северной Корее и склонности к употреблению собачьего мяса приказ появился только для того, чтобы накормить массы.

Отмечается, что домашних собак насильно отбирают у владельцев и усыпляют, некоторых передают в государственные зоопарки или продают в рестораны собачьего мяса.

Собачье мясо уже теряет свою популярность в Южной Корее, но в КНДР остается востребованным

В ООН заявили, что около 60% населения Северной Кореи сталкивается с нехваткой продовольствия, которая ухудшается из-за международных санкций. Ситуация еще больше усложнилась после закрытия границы с Китаем в связи с пандемией коронавирусной инфекции.