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    18 августа 2020, 15:24

    Ким Чен Ын запретил держать дома собак

    Анастасия Кременчугская

    Ким Чен Ын, северокорейский лидер, запретил жителям КНДР заводить дома собак. Такая мера связана с тем, что этих животных признали символами капитализма. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

    Ким Чен Ын объявил, что владельцы собак теперь являются нарушителями закона, поскольку эти животные — «испорченный тренд буржуазной идеологии»

    В Пхеньяне владельцы собак опасаются, что с учетом нехватки продовольствия в Северной Корее и склонности к употреблению собачьего мяса приказ появился только для того, чтобы накормить массы.

    Отмечается, что домашних собак насильно отбирают у владельцев и усыпляют, некоторых передают в государственные зоопарки или продают в рестораны собачьего мяса.

    Собачье мясо уже теряет свою популярность в Южной Корее, но в КНДР остается востребованным

    В ООН заявили, что около 60% населения Северной Кореи сталкивается с нехваткой продовольствия, которая ухудшается из-за международных санкций. Ситуация еще больше усложнилась после закрытия границы с Китаем в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

    Новости SMI.FM