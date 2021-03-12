Педофила задержали в Подмосковье благодаря системе «Безопасный регион»

В городском округе Рошаль полицейские задержали мужчину по подозрению в педофилии. Личность злоумышленника установили благодаря записям с камер системы «Безопасный регион».

10 марта в отдел полиции Рошаля поступило заявление от бабушки несовершеннолетней девочки, к которой на автобусной остановке приставал мужчина-эксгибиционист. Сотрудники правоохранительных органов изучили материалы с камер видеонаблюдения и смогли отследить маршрут перемещения подозреваемого, установить его личность.

Правонарушителя задержали, он дал признательные показания и подтвердил, что целенаправленно выслеживал несовершеннолетнюю девочку.

«Сотрудники полиции имеют доступ к видеозаписям системы „Безопасный регион“ прямо со своего рабочего места. Камеры и современные технологии дают возможность распознавать лица граждан, оперативно определять владельцев автомобилей по номеру транспортного средства, что является серьезным инструментом для правоохранительных органов в поимке преступников и обеспечении общественной безопасности», — отметил зампредседателя правительства Московской области — руководитель ГУ региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Мужчину могут привлечь к ответственности по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Правонарушителя могут лишить свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее стало известно, что Минпросвещения России предлагает принять закон, согласно которому детей можно будет отправлять в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей по просьбе родителей.