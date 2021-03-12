Детей предложили отправлять в центры для нарушителей по просьбе родителей

Министерство просвещения РФ предложило изменить законодательство, чтобы детей можно было помещать в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей не только по решению суда, но и по просьбе родителей. В ведомстве подчеркнули, что сейчас видят такой запрос.

Об этом сообщил замглавы ведомства Денис Грибов во время круглого стола на тему «Работа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений в учреждениях временного содержания». Его слова процитировало РИА «Новости».

«Может, провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалась, можно скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей не только по решению суда, а, может быть, по согласию родителей. Потребность такая на самом деле существует», — сказал он.

Грибов отметил, что нередко родители не знают, как быть с ребенком: он не слушается и делает все то, что делать нельзя. Кроме того, исполняет все слова взрослых с точностью наоборот. Замглавы Минпросвещения уверен, что повлиять на несовершеннолетнего можно только с помощью замещения деструктивной повестки в его голове на позитивную.

Он уточнил, что ведомство готово оказать поддержку МВД для таких центров в виде методической помощи, кадрового обеспечения, а также создания еще одной сетки точек конструктивного воздействия на несовершеннолетних правонарушителей.