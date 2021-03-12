Петербурженку заподозрили в продаже интимных фото 10-летней дочери

В Красносельском районе Петербурга полицейские задержали 36-летнюю кассиршу одного из сетевых магазинов, которую заподозрили в съемке и продаже интимных фотографий собственной несовершеннолетней дочери. Девочке 10 лет. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета «КП».

Женщина изготовляла порнографические материалы с участием своей десятилетней дочери для их последующей продажи неустановленным лицам в интернете. По данным правоохранителей, она устраивала фотосессии с обнаженным ребенком у себя дома и еще в нескольких местах.

Следователи возбудили дела по статьям о незаконном обороте порнографии и сексуальном насилии над несовершеннолетней. Женщину задержали. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Российский депутат Виталий Милонов ранее предложил внести в УК РФ новую статью о наказании за порнографию с элементами изнасилования и нанесения увечий. Парламентарий заявил, что нужно ужесточить ответственность за совершение преступлений такого рода. Милонов рассказал, что ему все чаще поступают жалобы на такой контент.