Пациенты Подмосковья с симптомами ОРВИ смогут записаться к дежурному врачу

С 1 февраля жители Московской области, заметившие у себя признаки ОРВИ, смогут записаться к дежурному врачу с 16:00 до 20:00. Он осмотрит пациентов с температурой, насморком и кашлем.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, жители могут сами обратиться в поликлинику, не дожидаясь визита специалиста на дом.

С 1 февраля для пациентов откроют запись к дежурному врачу на промежуток времени с 16:00 до 20:00.

«В Подмосковье по-прежнему ежедневно выявляют большое количество заболевших COVID-19. Мы уже усилили первичное звено дополнительными врачами и отменили запись к ним», — сказала Стригункова.

Однако для удобства жителей с симптомами ОРВИ откроют запись к врачу во второй половине дня. При этом с жалобами по ковиду, как показывает статистика, пациенты обращаются в основном с 8:00 до 12:00.

Врач осмотрит пациентов с симптомами ОРВИ и сделает ПЦР-тест на коронавирус. Записаться можно на портале госуслуг Подмосковья или по номеру 122.

Ранее стало известно, что жители Московской области смогут закрыть больничный лист в кол-центре 122.