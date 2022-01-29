Нарколог предупредил об опасности алкоголя при ОРВИ и COVID-19
Нарколог Брюн: алкоголь при ОРВИ или ковиде снижает иммунитет
Употреблять спиртное при простуде, ОРВИ и ковиде опасно, поскольку это вызовет дополнительную нагрузку на сердце, а растираться алкоголем при болезни бесполезно. Об этом главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн сообщил РИА «Новости».
«Категорически нельзя употреблять любое спиртное во время простуды, гриппа или коронавируса», — предостерег специалист.
Нагрузка на сердце, если человек болеет, и так слишком высока. И поэтому не стоит усугублять ситуацию горячительными напитками.
Брюн отметил, что любая инфекция, как и коронавирусная, — это еще и интоксикация.
«Если добавить еще и алкогольную интоксикацию, то вся биохимическая стройная картина организма ломается», — сказал он.
Никакие лекарства несовместимы с алкоголем. Спиртное токсично действует на организм, из-за этого ослабевает иммунитет. А пытаться поправить здоровье водкой — все равно что принимать яд в лечебных целях.
Растираться водкой, если высокая температура, не имеет никакого смысла, отметил нарколог. Спирт быстро улетучится и не окажет никакого воздействия.
От боли в горле помогает любой теплый напиток, но лучше, если это будет молоко с медом или чай с имбирем, чем пиво или настойка, так как алкоголь снижает иммунитет.
Всемирная федерация сердца ранее развеяла миф о том, что один бокал вина в день может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.