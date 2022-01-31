Жители Подмосковья смогут закрыть больничный лист в кол-центре 122

Уже 4 февраля у жителей Московской области появится возможность закрыть электронный больничный лист на горячей линии 122.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, из-за ковида значительно возросла нагрузка на диспетчеров кол-центра.

«Заражаемость штаммом „омикрон“ еще остается высокой, в связи с чем выросла нагрузка и на первичное звено. Сегодня операторы самостоятельно обзванивают пациентов, у которых подходит срок закрытия больничного», — объяснила она.

Пока что диспетчеры лично звонят пациентам и предлагают дистанционно закрыть больничный лист, но уже с 4 февраля процесс облегчат. Жители сами смогут обратиться в кол-центр с этой целью.

Голосовой помощник, работающий на горячей линии, задаст вопросы, оформит заявку и передаст ее в поликлинику. Затем врач позвонит и закроет больничный лист дистанционно.

Ранее стало известно, что работающие на горячей линии 122 студенты из Подмосковья начнут получать 16 тысяч рублей в месяц. Оплачивать их труд распорядился губернатор Андрей Воробьев.