Власти Подмосковья назвали число пациентов, которые лечатся от ковида на дому

Количество пациентов, которые лечатся от ковида на дому, выросло в Московской области почти в два раза. По последним данным, их число составило 108 тысяч человек, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она обратила внимание, что количество выявленных случаев в области в среднем в сутки составляет почти девять тысяч. Но уже два дня прирост вышел на пик и составляет почти 11,5 тысячи.

Начало расти и количество госпитализаций. Средний показатель в сутки составляет почти 700 человек. В последние дни он вырос до 750-760 человек, добавила министр. Она также отметила и рост вызовов врачей на дом. В среднем речь идет о 66 тысячах вызовов в день. Пик пришелся на 24 января, тогда было зафиксировано 88 тысяч вызовов.

Вызовы скорой помощи тоже выросли на 15%. В среднем их количество составляет 14 тысяч, на пике — 16 тысяч.

«Что мы сделали за прошедшую неделю? Мы на прошлой неделе начали увеличение кабинетов неотложной помощи и [числа] выездных врачей. Запустили новую схему работы, когда поликлиники принимают без записи — с 8:00 до 20:00», — отметила Стригункова.

Для работы на линии 122 увеличили количество операторов. Их число составило 1744 человека. Каждую смену работают около 500 операторов.

«На сегодняшний день у нас время ожидания соединения с оператором сократилось до 1,5 минуты, но это самый пик, а обычно у нас достигало 15 минут», — подчеркнула она.

Стригункова добавила, что есть много заболевших среди медперсонала. «В среднем терапевты — 17% и педиатры — 15%. В некоторых округах достигает и 40, и почти 50%. Поэтому постоянно приходится производить рокировку персонала», — сообщила министр.