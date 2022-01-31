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    31 января 2022, 15:00

    Власти Подмосковья назвали число пациентов, которые лечатся от ковида на дому

    В Подмосковье от ковида лечатся на дому 108 тысяч заболевших

    Анастасия Аброськина, Ольга Назаркина

    Количество пациентов, которые лечатся от ковида на дому, выросло в Московской области почти в два раза. По последним данным, их число составило 108 тысяч человек, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

    Власти Подмосковья назвали число пациентов, которые лечатся от ковида на дому

    Она обратила внимание, что количество выявленных случаев в области в среднем в сутки составляет почти девять тысяч. Но уже два дня прирост вышел на пик и составляет почти 11,5 тысячи.

    Начало расти и количество госпитализаций. Средний показатель в сутки составляет почти 700 человек. В последние дни он вырос до 750-760 человек, добавила министр. Она также отметила и рост вызовов врачей на дом. В среднем речь идет о 66 тысячах вызовов в день. Пик пришелся на 24 января, тогда было зафиксировано 88 тысяч вызовов.

    Вызовы скорой помощи тоже выросли на 15%. В среднем их количество составляет 14 тысяч, на пике — 16 тысяч.

    «Что мы сделали за прошедшую неделю? Мы на прошлой неделе начали увеличение кабинетов неотложной помощи и [числа] выездных врачей. Запустили новую схему работы, когда поликлиники принимают без записи — с 8:00 до 20:00», — отметила Стригункова.

    Для работы на линии 122 увеличили количество операторов. Их число составило 1744 человека. Каждую смену работают около 500 операторов.

    «На сегодняшний день у нас время ожидания соединения с оператором сократилось до 1,5 минуты, но это самый пик, а обычно у нас достигало 15 минут», — подчеркнула она.

    Стригункова добавила, что есть много заболевших среди медперсонала. «В среднем терапевты — 17% и педиатры — 15%. В некоторых округах достигает и 40, и почти 50%. Поэтому постоянно приходится производить рокировку персонала», — сообщила министр.